Тонувшую женщину вытащили из воды спасатели Абайской области
Фото: pixabay
22 июня спасатели Абайской области вытащили из воды женщину, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, женщину 1976 года рождения уносило течением, когда на помощь подоспели спасатели. Ее крики услышали пожарные Жангазы Жумагазин и Адлет Оспанов.
Инцидент произошел в городе Курчатов. Состояние спасенной стабильное, медицинская помощь не потребовалась.
Днями ранее в Каспийском море спасли двух человек.
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