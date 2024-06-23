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Тонувшую женщину вытащили из воды спасатели Абайской области

Курчатов, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 07:50 Фото: pixabay
22 июня спасатели Абайской области вытащили из воды женщину, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, женщину 1976 года рождения уносило течением, когда на помощь подоспели спасатели. Ее крики услышали пожарные Жангазы Жумагазин и Адлет Оспанов.

Инцидент произошел в городе Курчатов. Состояние спасенной стабильное, медицинская помощь не потребовалась.

Днями ранее в Каспийском море спасли двух человек.

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