Тонувшую женщину вытащили из воды спасатели Абайской области

22 июня спасатели Абайской области вытащили из воды женщину, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, женщину 1976 года рождения уносило течением, когда на помощь подоспели спасатели. Ее крики услышали пожарные Жангазы Жумагазин и Адлет Оспанов.

Инцидент произошел в городе Курчатов. Состояние спасенной стабильное, медицинская помощь не потребовалась.

Днями ранее в Каспийском море спасли двух человек.