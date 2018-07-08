Солист Rammstein отреагировал на новость о ребенке Светланы Лободы

Немецкий рокер отправил певице забавное сообщение.

Продюсер Светланы Лободы рассказала, как Тилль Линдеманн отреагировал на слухи об их романе. По словам Нателлы Крапивиной, немецкий рокер отправил певице забавное сообщение, поздравив ее с международной популярностью. А уже в мае артистка, по слухам, родила от немецкого рокера дочь.

Одна из самых успешных певиц умудряется оставаться на пике популярности вот уже несколько лет, при этом умело скрывая личную жизнь от посторонних глаз. Вот и имя отца второй дочери, которую артистка родила 24 мая в Лос-Анджелесе, она предпочла не подтверждать. Хотя многие уверены: папой девочки стал солист группы Rammstein Тилль Линдемман.

В одном из интервью представитель 35-летней звезды рассказала, как отреагировал немецкий рокер на известие о романе с Лободой.

«Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: «У нас с тобой мировой успех» – рассказала продюсер звезды.

Видимо, слухи повеселили 55-летнего рокера, который, к слову, известен своими любовными похождениями. Последние серьезные отношения его связывали с актрисой Софией Томаллой, роман с которой закончился еще в 2015 году.

А вот сердце Лободы, по словам ее продюсера, действительно несвободно. Сейчас артистка по-настоящему счастлива, и она не хочет делиться этим чувством с окружающими. Являясь не только продюсером Светланы, но и ее близкой подругой, Крапивина все равно старается не вмешиваться в личную жизнь артистки.

«Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория. Я туда никогда не захожу. Рано или поздно Светлана сама захочет рассказать свою историю, а на сегодня она принадлежит только ей, и не имеет ко мне никакого отношения», – подчеркнула Нателла.

Сейчас 35-летняя артистка вернулась к активной творческой деятельности. Недавно Лобода рассказывала, что успевает гастролировать и кормить ребенка грудью. Совмещать обязанности певицы и мамы ей нелегко, но по словам продюсера, у звезды просто нет выбора.

По всей видимости, успехи Лободы не ограничиваются сценой. И пусть артистка упорно скрывает личную жизнь, поклонники уверены, что рано или поздно она расскажет об избраннике.

Общаясь с Karabas Live Нателла Крапивина отметила, что на ближайшие полгода у них запланировано больше сотни концертов по всему миру. Остается только надеяться, что такой насыщенный гастрольный график Лободы устраивает ее возлюбленного и не мешает материнству.

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