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В Таиланде из затопленной пещеры вывели четырех детей

Всего в пещере было 12 детей и тренер.

Фото : © REUTERS / Tyrone Siu8 июля 2018, 19:13

Двух из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, вывели на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Кхао Сот".

Информация о выходе двух школьников на поверхность получена от представителя районной администрации, имеющего пропуск в зону пещеры.

Позднее телеканал Thai PBS сообщил, что на поверхность вывели четырех человек.

Двое детей уже доставлены в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру, их готовят к отправке в ту же больницу, где приготовлены все условия для успешной реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.


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