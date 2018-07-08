Ресторан загорелся перед празднованием свадьбы в Костанае

Гостей и персонал эвакуировали.

В Костанае горит гостинично-ресторанный комплекс «Астам», в котором должна была проходить свадьба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают очевидцы, пожар начался после 17:00. В панике весь обслуживавший персонал выбежал на улицу. Прибывших на тот момент гостей эвакуировали. На месте работают пожарные, информации о пострадавших нет.

В ДЧС подтвердили сообщение о возгорании и пообещали позже дать комментарий.

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