Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ресторан загорелся перед празднованием свадьбы в Костанае

Гостей и персонал эвакуировали.

Фото : inform.kz8 июля 2018, 19:17

В Костанае горит гостинично-ресторанный комплекс «Астам», в котором должна была проходить свадьба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают очевидцы, пожар начался после 17:00. В панике весь обслуживавший персонал выбежал на улицу. Прибывших на тот момент гостей эвакуировали. На месте работают пожарные, информации о пострадавших нет.

В ДЧС подтвердили сообщение о возгорании и пообещали позже дать комментарий.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты