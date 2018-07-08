Ресторан загорелся перед празднованием свадьбы в Костанае
Гостей и персонал эвакуировали.
Фото : inform.kz8 июля 2018, 19:17
В Костанае горит гостинично-ресторанный комплекс «Астам», в котором должна была проходить свадьба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщают очевидцы, пожар начался после 17:00. В панике весь обслуживавший персонал выбежал на улицу. Прибывших на тот момент гостей эвакуировали. На месте работают пожарные, информации о пострадавших нет.
В ДЧС подтвердили сообщение о возгорании и пообещали позже дать комментарий.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927107-96b847e52498e5ad1125f9dccde188a4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...