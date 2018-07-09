Турцию потрясла трагедия на железной дороге

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи.

В районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капикуле-Стамбул.

Как сообщил представитель Минздрава Турции Эюп Гмюш, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 10, пострадали 73 человека.

По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за размыва почвы вследствие проливных дождей. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, для эвакуации раненых мобилизованы все соответствующие средства.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасателей.

Сообщается, что в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.

По словам очевидцев, есть множество погибших и раненых.

«Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника.Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла вследствие проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом», - сказал губернатор Текирдага Мехмет Джейлан.

Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге.

О происшествии проинформирован президент Турции Реджеп Тайип Эрдогани премьер-министр Бинали Йылдырым.

Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.

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