Турцию потрясла трагедия на железной дороге
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи.
В районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капикуле-Стамбул.
Как сообщил представитель Минздрава Турции Эюп Гмюш, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 10, пострадали 73 человека.
По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за размыва почвы вследствие проливных дождей. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, для эвакуации раненых мобилизованы все соответствующие средства.
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасателей.
Сообщается, что в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.
По словам очевидцев, есть множество погибших и раненых.
«Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника.Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла вследствие проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом», - сказал губернатор Текирдага Мехмет Джейлан.
Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге.
О происшествии проинформирован президент Турции Реджеп Тайип Эрдогани премьер-министр Бинали Йылдырым.
Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.
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