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Большую пробку на БАО сняли очевидцы

Действие происходило на выходных.

Фото : Facebook9 июля 2018, 09:36

Житель Алматы опубликовал в Facebook фотографию большого затора, образовавшегося на Большом Алматинском озере, передает Zakon.kz.

"Сотни машин приехали на озеро, где парковки нет просто физически. Ну и ногами народ ходить у нас не любит, припарковаться нужно максимально ближе к воде, а там - хоть трава не расти", - подписал одну из фотографии алматинец.


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