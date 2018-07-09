Большую пробку на БАО сняли очевидцы
Действие происходило на выходных.
Фото : Facebook9 июля 2018, 09:36
Житель Алматы опубликовал в Facebook фотографию большого затора, образовавшегося на Большом Алматинском озере, передает Zakon.kz.
"Сотни машин приехали на озеро, где парковки нет просто физически. Ну и ногами народ ходить у нас не любит, припарковаться нужно максимально ближе к воде, а там - хоть трава не расти", - подписал одну из фотографии алматинец.
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