Гибель 52 человек: пятерых будут судить по факту возгорания автобуса

Владельца автобуса объявили в розыск.

Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области, в результате чего погибли 52 гражданина Узбекистана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В качестве обвиняемых признаны 5 человек, трое из которых - водители автобуса и 2 работника ТОО «Азия транзит сервис» - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

"Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст.254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч.1 и ч.3 ст.385 УК)", - пояснили в надзорном органе.

Действия механика были квалифицированы, как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а водителей автобуса - нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.292 УК).

В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

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