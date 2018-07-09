Банк ЦентрКредит выдал первый кредит по госпрограмме "7-20-25"

Руководство финучреждения видит большие перспективы для данной программы и готово всецело поддерживать ее реализацию.

4 июля Банк ЦентрКредит совместно с Ипотечной компанией "Баспана" выдал первый ипотечный кредит в рамках государственной программы "7-20-25", передает Zakon.kz.

Стороны подписали договор займа с клиентами из Алматы. Также клиенты банка получили возможность приобрести доступное новое жилье по данной программе еще в шести городах Казахстана - в Астане, Актау, Актобе, Усть-Каменогорске, Костанае и Уральске.

Как отметил заместитель председателя Правления, член Правления Банка ЦентрКредит Тимур Ишмуратов, их финучреждение, как банк-оператор, готово всецело поддержать успешную реализацию данной программы оперативным сервисом и качественным консалтингом клиентов.

"Я хочу отметить актуальность и значимость данной программы. Ипотека "7-20-25" - своевременная социальная программа государства, направленная на поддержку ипотечного рынка кредитования и активизацию строительного сектора экономики. При получении ипотечного кредита в рамках "7-20-25" для заемщика значительно снижается финансовая нагрузка по ежемесячным выплатам", - подчеркнул Т. Ишмуратов.

Напомним основные плюсы программы: 7% – годовая ставка вознаграждения; 20% — первоначальный взнос; 25 лет — максимальный срок кредитования.

В результате более широкие слои населения смогут получить доступное и введенное в эксплуатацию новое жилье.

Максимальная стоимость недвижимости – 25 млн. тенге для городов Алматы, Астаны, Актау и Атырау, и 15 млн. тенге для остальных регионов. При этом отсутствуют особые требования к приобретаемому имуществу. Основной параметр это только новое жилье, введенное в эксплуатацию.

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