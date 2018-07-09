Каждого десятого казахстанца могут не выпустить из страны из-за долгов по налогам

Так, в столице более 70 тысяч человек не платят налоги и штрафы.

Каждого десятого казахстанца могут не выпустить из страны из-за неуплаты налогов. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Сарыаркинскому району Астаны, передает Zakon.kz.

Так, по данным Департамента государственных доходов, в столице более 70 тысяч человек не платят налоги и штрафы.

«Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району города Астана был наложен арест порядка 1000 неплательщикам налогов, что привело к срыву вылета», - говорится в сообщении.

Чтобы неприятная ситуация не возникала перед самым вылетом, специалисты советуют заранее проверить все свои долги и не допускать нарушения налогового законодательства республики.

Злостные неплательщики занесены в специальную базу данных.

Проверить себя можно на официальном сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz, либо обратившись в Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району, по адресу: г.Астана, пр. Республики, 52.

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