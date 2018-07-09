Оперу «Биржан-Сара» покажут под открытым небом в Боровом

«Биржан – Сара» является подлинным достоянием казахского оперного искусства.

Жемчужину казахского оперного искусства - «Биржан - Сару» М. Тулебаева 14 июля покажут под открытым небом в Боровом. Премьера шедевра в новой музыкально-сценической редакции состоялась весной этого года в «Астана Опера» и имела грандиозный успех. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках празднования 20-летия Астаны.

«Биржан – Сара» является подлинным достоянием казахского оперного искусства. Чтобы придать постановке большую достоверность и показать уникальный мир казахстанской природы, было решено поставить этот спектакль в красивейшем месте – Боровом.

Вся драматургия, с эксклюзивными на сегодняшний день решениями постановочной группы, а также сценографические решения спектакля будут сохранены. Однако специфика театра условна, и опыт проведения постановок под открытым небом открывает новые возможности: Биржан, как и прописано в партитуре, издалека поет свою арию, акустика леса придает пению особые свежие краски, природа и сама теперь выступает частью декораций. Это не означает того, что зрители не увидят потрясающий водопад, так впечатливший всех в стенах театра, или картины ярмарки, захватывающие воображение публики, все это будет! Но главное – великолепная музыка, прекрасные голоса солистов и слаженное звучание оркестра обещают слушателям незабываемые впечатления.

Концепция спектакля характеризуется отсутствием одноплановой трактовки образов всех героев. Зрителям представят историю любви Биржана и Сары, которая не нашла места на земле. Традиционно, опера заканчивается гибелью главного героя, но постановщики оставили свет в конце тоннеля, чтобы зрители понимали, что любовь, принесенная в жертву, была не напрасной. История Биржана и Сары дала возможность соединиться многим тысячам потомков и осталась жить в народе памятью о великой силе любви, которая готова подвигнуть нас на невероятные поступки.

Главные партии готовятся исполнить: Биржан – лауреат многих международных конкурсов Меир Байнеш, Сара - Заслуженная артистка Казахстана, лауреат государственной премии Майра Мухамедкызы, Жанбота – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Аналык – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Алтынай – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Жиенкул- лауреат многих международных конкурсов Талгат Галеев, Кожагул – Шынгыс Расылхан, Серик – Рамзат Балакишиев, Естай – Беимбет Танарыков.

Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана А. Мухитдинов, режиссер-постановщик – доктор PhD, Заслуженный деятель Казахстана А. Маемиров, режиссер-консультант – главный режиссер Большого театра Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая М. Панджавидзе, режиссер – Наталья Кагадий, балетмейстеры – Заслуженный деятель Казахстана А. Тати, М. Авахри, ассистент режиссера-постановщика – Е. Тойкенов. Художники-постановщики и сценографы – С. Тасмагамбетова и П. Драгунов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Е. Даутов.



Начало спектакля в 21.30, Зона отдыха «Боровое».

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