Прожиточный минимум в Казахстане подняли на 5,2% за месяц

Инфляция за этот же период составила всего 0,2%.

По итогам июня прожиточный минимум в Казахстане составлял 27,85 тысячи тенге в среднем на душу населения - это на 5,2% больше, чем в мае, на 8,8% - чем в начале года, и сразу на 10,9% - чем в июне прошлого года. Для сравнения, уровень инфляции за соответствующие периоду составлял всего 0,2% - за месяц, 2,6% - с начала года и 5,9% - за год, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом отмечается, что для разных социально-демографических групп рост - также разный. Так, с начала года прожиточный минимум трудоспособных женщин и мужчин поднялся на 9%, пенсионеров - на 8,8%, детей до 13 лет - всего на 7,9%.

Напомним, в РК считают, что женщинам и мужчинам полагается разный прожиточный минимум: так, трудоспособным женщинам полагается согласно этому показателю на 20,6% меньше продовольствия, а также, соответственно, настолько же меньше непродовольственных товаров и услуг.

В то же время соседняя Россия, как и еще одна страна-союзник по ЕАЭС - Беларусь, не делят прожиточный минимум по гендерному признаку, только по социально-демографическим критериям (возраст и трудоспособность). В то же время, в соседнем по Центральной Азии Кыргызстане также считают, что женщинам «положен» меньший прожиточный минимум, чем мужчинам.

Уточняется, что величина прожиточного минимума рассчитывается, исходя из стоимости продовольственной корзины, которую затем увеличивают на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги. С января 2018 фиксированная доля расходов на непродовольственные товары и услуги установлена в размере 45% (против 40% ранее) к стоимости минимальной потребительской корзины.

Указывается, что продовольственная корзина рассчитывается «по научно обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, утверждаемым уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения». Отметим, нормы ВОЗ и ФАО (ООН) действительно предполагают для женщин более низкие нормы рекомендуемых потребляемых калорий в день, чем для мужчин, однако, к примеру, в период беременности и кормления нормы для женщин бывают не меньше, а по некоторых показателям - больше, чем для мужчин.

В то же время, наибольший разрыв между уровнем прожиточного минимума для женщин и мужчин приходится не только на подростковый возраст (девочкам 14-17 лет «полагается» сразу на 23,4% меньше продовольствия, и, соответственно - непродовольственной части минимума, чем мальчикам), но и на основной детородный возраст - 18-29 лет, когда минимум для женщин сразу на 22% меньше, чем для мужчин.

Но главный «спорный» момент - то, что непродовольственная часть прожиточного минимума напрямую зависит от продовольственной. То есть женщинам и девочкам положено не только меньше есть, чем мальчикам и мужчинам, но и приобретать меньше непродовольственных товаров и услуг. Однако большинство товаров (например, мебель или техника), и немалая часть услуг (например, коммунальных или ремонтных) не делятся по гендерному признаку, и одинаково бьют по карману казахстанцев, независимо от пола.

Среди регионов наибольшая величина прожиточного минимума - в Мангистауской области (34,27 тыс. тг, +10,8% с начала года), Астане (32,25 тыс. тг, +9,4% с начала года), и Алматы (31,29 тыс. тг, +7,9%).

Сразу в 8 регионах РК прожиточный минимум подняли более чем на 10% с начала года. Наибольший рост отмечен в Акмолинской области - на 13,5% с начала года, до 26,61 тыс. тг.

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