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Кто придумал и построил огромную белку в Алматы

Жители города делятся фотографиями инсталляции в соцсетях.

Фото : designer.kz9 июля 2018, 12:47

Кто является автором гигантской белки, которую установили перед входом в выставочный центр "Атакент" и что о нем известно?

Великобританский художник и скульптор Алекс Ринслер также выступает в роли продюсера и организатора городских фестивалей по всему миру.

Ринслер ведет страницу в Instagram, где он выкладывает фотографии творческого процесса. Судя по публикациям, художник имеет одну особенность - он сжигает свои инсталляции. Ожидает ли эта участь гигантскую белку - неизвестно.

Лиса в Шанхае.

Горящий жираф в Южной Африке

Сожженное дерево в Южной Африке

Та самая белка перед "Атакентом"

Размеры конструкций в сравнении.


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