Кто придумал и построил огромную белку в Алматы
Жители города делятся фотографиями инсталляции в соцсетях.
Фото : designer.kz9 июля 2018, 12:47
Кто является автором гигантской белки, которую установили перед входом в выставочный центр "Атакент" и что о нем известно?
Великобританский художник и скульптор Алекс Ринслер также выступает в роли продюсера и организатора городских фестивалей по всему миру.
Ринслер ведет страницу в Instagram, где он выкладывает фотографии творческого процесса. Судя по публикациям, художник имеет одну особенность - он сжигает свои инсталляции. Ожидает ли эта участь гигантскую белку - неизвестно.
Лиса в Шанхае.
Горящий жираф в Южной Африке
Сожженное дерево в Южной Африке
Та самая белка перед "Атакентом"
Размеры конструкций в сравнении.
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