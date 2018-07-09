Жара отступает. Какой будет погода в ближайшие три дня
С атмосферными фронтами на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух.
Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды на 10-12 июля, сообщает Zakon.kz.
Очень жаркая погода с температурой воздуха плюс 40…45°С наблюдалась в южных областях в выходные дни.
Но в ближайшие трое суток с атмосферными фронтами на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух с Европейской части России. Поэтому ослабление жары ожидается на большей части территории республики, в северной половине предполагаются дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер.
В южных областях в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой, но преимущественно в горных и предгорных районах.
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