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Жара отступает. Какой будет погода в ближайшие три дня

С атмосферными фронтами на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух.

Фото : gismeteo.kz9 июля 2018, 12:51

Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды на 10-12 июля, сообщает Zakon.kz.

Очень жаркая погода с температурой воздуха плюс 40…45°С наблюдалась в южных областях в выходные дни.

Но в ближайшие трое суток с атмосферными фронтами на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух с Европейской части России. Поэтому ослабление жары ожидается на большей части территории республики, в северной половине предполагаются дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер.

В южных областях в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой, но преимущественно в горных и предгорных районах.


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