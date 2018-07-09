В Алматы нашли тело девушки в арыке

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Алматы в арыке на проспекте аль-Фараби нашли тело молодой женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тело 26-летней девушки азиатской национальности полицейские обнаружили в арыке по проспекту аль-Фараби. Свидетели говорят, что она якобы работала домработницей в одном из ближайших жилых комплексов, а проживала в микрорайоне Айгерим.

В ДВД Алматы отметили, что на теле молодой женщины следы насильственной смерти обнаружены не были.

«Это молодая женщина 1992 года рождения. Следов насильственной смерти не обнаружено. Детали выясняем. Возможно, остановка сердца. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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