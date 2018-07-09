Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы нашли тело девушки в арыке

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото : Казинформ9 июля 2018, 13:16

В Алматы в арыке на проспекте аль-Фараби нашли тело молодой женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тело 26-летней девушки азиатской национальности полицейские обнаружили в арыке по проспекту аль-Фараби. Свидетели говорят, что она якобы работала домработницей в одном из ближайших жилых комплексов, а проживала в микрорайоне Айгерим.

В ДВД Алматы отметили, что на теле молодой женщины следы насильственной смерти обнаружены не были.

«Это молодая женщина 1992 года рождения. Следов насильственной смерти не обнаружено. Детали выясняем. Возможно, остановка сердца. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты