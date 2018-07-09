Как полицейские будут проверять наличие электронного страхового полиса у водителей

Если возникнут проблемы с доступом к базе данных, полицейский не сможет требовать дубликат электронного страхового полюса в бумажном виде.

С 1 января 2019 года в Казахстане будет внедрен электронный полис обязательного автострахования, который заменит бумажный аналог. При этом система страхования ОГПО останется прежней. Страховать свой автомобиль все же придется, а полицейские, как и раньше, будут проверять наличие «страховки». Другой вопрос, как доказать наличие полиса, если вдруг база данных даст сбой или у полицейских временно не будет к ней доступа? За ответом на этот вопрос Zakon.kz обратился к официальному представителю КАП МВД Ирине Лукьяниной.

По ее словам, после введения данного новшества, в принципе ничего не изменится. Просто сейчас, когда водитель оформляет страховой полис, это все вносится в электронную базу данных и ему выдается соответствующий документ на бумаге. С нового года все будет происходить по той же схеме, только бумажный вариант уже будет не обязателен. Хотя, наверное, по просьбе водителя его тоже можно будет распечатать, но на дороге он уже не понадобится.

«О самом механизме получения страхового полиса я ничего сказать не могу, так это не наша компетенция. Этот вопрос лучше задать разработчикам закона и страховым компаниям. Наша компетенция – осуществлять контроль, чтобы человек действительно застраховал свою гражданско-правовую ответственность. И никаких препятствия я здесь не вижу. Как вы знаете, ранее, например, водитель должен был иметь при себе документ о прохождении техосмотра. Потом этот документ был переведен в электронный формат и в настоящее время он исключен из перечня необходимых документов, который должен иметь при себе водитель при управлении транспортными средствами (п.2.1.1 ПДД). Контроль на линии сотрудники осуществляют с помощью подключения к Единой информационной системе технического осмотра. Аналогичная ситуация и с электронным страховым полисом», – рассказала И. Лукьянина.

Она отметила, что уже три года водители не возят с собой бумажку о прохождении техосмотра и никаких проблем с этим не возникает. Ведь цифровизация происходит во всех областях нашей жизни и без нее нам никак не обойтись. Конечно, всегда найдутся люди, привыкшие жить по старинке и сомневающиеся во всех электронных новшествах, но практика показывает, что никаких поводов для волнения здесь нет.

«В настоящее время сотрудник полиции при остановке не вправе требовать от водителя каких-либо документов, подтверждающих прохождение техосмотра. К примеру, если сотрудник составляет протокол за отсутствие техосмотра, он должен показать водителю сведения из электронной базы, подтверждающие этот факт. Ведь в соответствии с КоАП не водитель должен доказывать свою невиновность, предъявив бумажную версию диагностической карты техосмотра или в будущем страхового полиса, а сотрудник полиции обязан доказать виновность водителя в совершенном правонарушении и предъявить соответствующие доказательства. Если же возникают какие-то технические сбои и сотрудник полиции не может обратиться к этой базе данных, то соответственно не имеет права требовать от водителя бумажного варианта этого документа, и составить на основании его отсутствия административный протокол. Но, хочу еще раз напомнить, что внедрение электронного страхового полиса вводиться только с 1 января 2019 года. Пока же водителю необходимо иметь при себе бумажный вариант этого документа», – резюмировала И. Лукьянина.

Владимир Демидов

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