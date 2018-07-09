Абаев дал старт мероприятиям в рамках «Медиа диалог Азии»

Эти мероприятия направлены на технологическую модернизацию отечественного теле-, радиовещания.

На брифинге в СЦК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что в масштабных мероприятиях под общим лозунгом «Медиа диалог Азии», которые пройдут в Казахстане, примут участие представители 40 стран Европы и Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы рады сегодня дать старт «Медиа диалогу Азии». Это наш первый крупный совместный проект с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом (АТВС). Этот союз является крупнейшей некоммерческой профессиональной ассоциацией, которая объединяет 292 вещательные организации из 69 стран Азии с потенциальной аудиторией в 3 млрд человек. Наше мероприятие посвящено вопросам развития современной телерадиоиндустрии. В нем примут участие генеральные секретари таких влиятельных игроков на рынке массовых коммуникаций как Ассоциация среднеземноморских стран, Ассоциации арабских вещателей, радио Индии, а также более 150 делегатов из 40 стран Европы и Азии», - сказал глава ведомства.

По его словам, сегодня казахстанская телерадиоиндустрия активно развивается.

«В Казахстане зарегистрировано более 200 телерадиокомпаний (…). В настоящее время министерство активно ведет работы по поэтапному переходу на цифровое эфирное вещание. Отечественные телеканалы уже делают первые шаги по продаже своего контента за рубежом. В сентябре текущего года мы планируем провести «Astana Media Week», - пояснил Д. Абаев.

В то же время министр отметил заинтересованность РК в АТВС.

«Для Казахстана - это отличная возможность реализовать свой контент, принимать активное участие в международных проектах, а также совместно решать вопросы по технологической модернизации теле- и радиовещания. Уверен, что проект «Медиа диалог Азии» будет успешен для всех участников и станет началом плодотворного сотрудничества между Казахстаном и союзом», - подчеркнул он.

По словам главы ведомства, в рамках «Медиа диалог Азии» будут проведены семинары, конференции, а также песенный фестиваль радио Азии.

Ксения Давыдова, Астана

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