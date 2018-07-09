В Туркестанской области определят границы населенных пунктов

В числе «лидеров» с неопределенными рубежами остаются Сарыагашский и Мактаральский районы.

Границы трехсот пятидесяти семи сел и сельских округов планируют определить в Туркестанской области до 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

92 аула получат свои генпланы уже в этом году. В числе «лидеров» с неопределенными рубежами остаются Сарыагашский и Мактаральский районы. Здесь из 333 аулов уточненные границы имеют лишь 50. Сарыагаш - один из самых густонаселенных районов Туркестанской области. В 154 населенных пунктах на сегодняшний день проживает более 320 тысяч человек. До 2014 года здесь были определены границы 114 сел.

Жанибек Адибаев, заместитель акима Сарыагашского района отметил, что учтены все поправки. "Почти завершили исправления границ. А буквально вчера, на сессии районного маслихата, нам выделили средства на определение границ еще 30 населенных пунктов. Думаем, что завершим работу до конца года. Тогда у людей не будет проблем с оформлением своих домов", - сказал Адибаев.

Имеются и районы, в которых границы полностью определены. Помимо города Шымкент, в их числе Арысь, Толеби, Тулькубас, Казыгурт и Байдибек. По словам специалистов, подобная работа проводится каждые 10-15 лет. Сроки варьируются в зависимости от возникновения необходимости строительства жилых домов.

"Согласно законодательству работу по определению границ выполняет компания, которая выигрывает тендер. Всего таких компаний у нас в области 70. Мы не можем сказать, когда все населенные пункты будут иметь точные границы. Потому что у каждого из них свой срок расширения. Но если бы нам заказали определить границы всех 844 населенных пунктов разом. То мы имеем возможность выполнить эту работу за 1 год", - рассказал Мурат Есенбеков, руководитель Управления земельного кадастра Туркестанской области.

Активная работа по установлению границ сегодня ведется и в городе Туркестан. От нового областного центра к соседнему Кентау отошли 12 сельских округов. Точные границы там будут определены в течение полутора месяцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!