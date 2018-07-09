Подробности кражи денег из дома брата экс-министра Досмухамбетова

После совершенной кражи подсудимый купил две квартиры, три машины, два земельных участка.

3 июля в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы был оглашен приговор в отношении нескольких человек, обвиненных в краже денег и ценностей из дома брата экс-министра Темирхана Досмухамбетова Кадырхана Уразбаева. Из текста приговора следует, что материальный ущерб, причиненный Уразбаеву и Досмухабетову, составил 1 049 253 189 тенге, передает Zakon.kz.

Как было установлено в суде, подсудимые Азамат Жақып, Елдос Магауиянов и Дидар Заденов, а также другие неустановленные следствием лица, в марте 2017 года вступили в предварительный сговор, направленный на совершение хищения чужого имущества. Для осуществления плана Жақып 21 марта 2017 года взял у знакомого машину Daewoo Nexia. В час ночи 23 марта подсудимые встретились в центре города и направились в мкр.Баганашил, к дому, который собирались обокрасть.

Магауиянов, Заденов и неустановленные следствием лица проникли на территорию дома через трубы, и, отжав пластиковую дверь, проникли в помещение. Затем они вытащили сейф, расположенный в гардеробной спальни, взломали его извлекли оттуда ценные вещи и деньги.

"...сложили в спортивную сумку находящиеся в сейфе денежные средства в размере 2 500 000 долларов США (на 23.03.2017 эквивалентно 788 875 000 тенге), 50 000 Евро (эквивалентно 16 946 500 тенге), часы марки «Audemars Piguet Jules» стоимостью 235 588 долларов США (эквивалентно 74 339 862 тенге), часы марки "Dalvey" стоимостью 200 000 тенге, часы марки «Harry Winston» стоимостью 35 230 долларов США (эквивалентно 11 116 826 тенге), принадлежащие Уразбаеву К.У. и денежные средства в размере 500 000 долларов США (эквивалентно 157 775 000 тенге), принадлежащие брату Уразбаева - Досмухамбетову", - сказано в приговоре суда.

Согласно судебным документам, дом принадлежит Уразбаеву, но так как он по делам бизнеса все время находится в Боровом, распоряжался жильем его брат, экс-министр Досмухамбетов. Во время совершения преступления он был в США, а семья, следившая за домом, уехала на родину в Узбекистан.

В суде Уразбаев пояснил, откуда в его доме появилась такая крупная сумма денег. В 2013 году он продал земельный участок, расположенный в Астане, за 382 миллиона тенге, что составило 2,5 млн долларов. Деньги хранились в Астане, там же были сбережения от бизнеса - 50 000 евро. В 2016 году он со своим братом Досмухамбетовым хотели открыть бизнес в сфере недвижимого имущества. И Уразбаев перевез деньги в свой дом в Алматы. Свои 500 000 долларов США Досмухамбетов. Далее цены на недвижимое имущество начали падать, с бизнесом не сложилось, и Досмухамбетов уговорил брата вложить деньги в сельхоз бизнес.

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Подсудимые свою вину не признали, и заявили, что дело против них сфабриковали. Однако в ходе досудебного расследования сотрудники полиции двое украденных часов нашли и изъяли у Заденова, одни часы были обнаружены у Магауиянова.

"Также установлено, что после совершения кражи подсудимым Жақып были приобретены земельные участки, квартиры, автомашины", - отмечается в документах.

Речь идет о двух земельных участках в Бостандыкском районе Алматы, доле в садовом доме, общей площадью 27,90 кв.м., в пригороде Алматы, квартире в ЖК «Gagarin Park», 2-х комнатной квартире на 8 этаже жилого комплекса «Легенда», машинах Toyota RAV 4, 2016 года выпуска, «Lexus GS250», 2012 года выпуска, Toyota RAV4, 2013 года выпуска.



Приговором суда Азамат Жақып признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.4 п.3 (кража в особо крупном размере) УК РК и приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Елдос Магауиянов признан виновным по той же статье и приговорен к аналогичному сроку. Третий подсудимый Заденов признан виновным в том же преступлении и получил 7 лет лишения свободы. В его действиях был признан рецидив.



Гражданские иски Уразбаева и Досмухамбетова о возмещении ущерба суд удовлетворил.

"Взыскать с Жақып, Магауиянова и Заденова солидарно в пользу Уразбаева Кадырхана 750 896 574 тенге, в пользу Досмухамбетова Темирхана 170 810 000 тенге. Взыскать с Жақып, Магауиянова, Заденова государственную пошлину с каждого по 3 072 355 тенге в доход государства", - сказано в приговоре суда.

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