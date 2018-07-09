Новый жилой квартал для растущего района появится в Алматы

Квартиры будут стоить от 7,9 млн тенге, а площадь составит от 36 кв. метров и выше.

Компания BI Group построит в Алматы еще один жилой комплекс Gulder. Располагаться он будет на второй линии по проспекту Райымбека, западнее речки Каргалы. Жилье класса «стандарт» имеет в своем арсенале все преимущества домов комфорт-класса.

- Это будет квартал, где будут совмещены безопасность, практичность, комфорт и уют. Мы старались создать доступный по стоимости, но высокий по качеству стандарт жизни для алматинцев, опровергая стереотип о невысоком качестве недорогого жилья, - отметил менеджер проекта Серикжан Сарсенбек.

Квартиры будут стоить от 7,9 млн тенге, а площадь составит от 36 кв. метров и выше. Стартовая цена ‒ 224.000 тенге за 1 кв. метр. Этажность ‒ от 12 до 16.

Как подчеркнул руководитель проекта Денис Шаманов, комплекс рассчитан на людей, ценящих инфраструктуру и мобильность.

‒ Мы заботимся о наших клиентах и для этого создаем комплексный жилой массив с собственными удобствами. Это супермаркеты, салоны красоты, аптеки, то есть коммерческие помещения. Также проектом предусмотрен детский центр.

По стандартам BI Group в комплексе применят авторский дизайн холлов, импортные бесшумные лифты (пассажирский и грузовой). Во дворе - дорожки для бега и вело.

Как показали опросы клиентов, главное для жильцов ‒ безопасный двор. Охрана и видеонаблюдение также названы залогом спокойствия жителей. Автомобили во дворах парковать запретят, но предусмотрена гостевая парковка.

Красочный жилой комплекс станет изюминкой Наурызбайского района, микрорайона «Калкаман-2». Визитная карточка района - крупнейший алматинский молл Aport с огромным выбором магазинов и развлечений. Наурызбайский район сейчас динамично развивается, здесь создан административный центр с акиматом, ЦОНом, прокуратурой, школами и поликлиниками. В радиусе километра есть 2 школы, ещё одна в процессе строительства. Также в районе множество государственных и частных детских садов, несколько гимназий для одаренных детей.

Сегодня для удобства алматинцев, проживающих в западной части города, BI Group открыла третий центр продаж по адресу: пр. Райымбека, д. 540/5, который расположен совсем близко к новому ЖК Gulder. Теперь жители Наурызбайского и близлежащих районов могут лично получить консультацию, не выезжая в другие части города. Из окна центра продаж открывается живописный вид на строительство также нового комплекса - Gulder. У центра продаж имеется комфортабельная парковка на 25 мест.

Срок сдачи первой очереди нового жилого комплекса ‒ 2 квартал 2019 года.

Информация о новых комплексах предоставлена с целью изучения спроса и информирования потенциальных потребителей. Договоры о долевом участии будут заключены после получения разрешения на привлечение дольщиков местным исполнительным органом согласно законодательству РК о долевом участии в строительстве. Приглашаем познакомиться с новыми проектами компании в отделы продаж BI Group в Алматы по адресам:

пр. Райымбека, 540/5;

мкрн. Самал-3, ул. Мендикулова, 25;

ул. Егизбаева, 7/9, ЖК «Асыл Тау».

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