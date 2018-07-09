Как обезопасить себя и детей от жары – советы врача

Заместитель главврача скорой помощи рассказал об основных правилах безопасности во время сильной жары.

В Казахстан пришла летняя жара. В выходные дни в южных областях Казахстана столбик термометра поднимался до 41-45°С, да и в Алматы температура воздуха в среднем держалась на отметке 35-37°С. При этом жара может доставить не только физический дискомфорт, но и привести к солнечному или тепловому удару, обострению различных болезней. Как обезопасить себя от всего этого, журналисту Zakon.kz рассказал заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Алматы Александр Лазарев.

Что пить и что есть

Как отметил А. Лазарев, прежде всего, в наиболее жаркие часы дня следует избегать излишней физической активности, а в идеале проводить их у открытого водоема или где-то в тени. Только не следует загорать в это время. В лучшем случае вместо загара, вы получите ожог кожи, а в худшем – тепловой или солнечный удар.

Уберечь кровеносные сосуды от перегрузки в жару также поможет соблюдение режима труда и отдыха. Иногда для улучшения самочувствия необходим даже небольшой отдых. Для этого стоит прилечь или даже просто спокойно посидеть, откинувшись на спинку кресла по 5-7 минут каждые два-три часа.

Также в жару всегда нужно иметь при себе достаточное количество жидкости для питья, а в течение суток выпивать минимум 1,5-2 литра воды. Небольшими порциями и с определенными интервалами. Конечно, если для этого нет индивидуальных медицинских противопоказаний.

«Естественно, людям, страдающим хроническими заболеваниями почек, нельзя употреблять слишком большое количество воды, потому что почки не будут справляться с нагрузкой. Поэтому людям с хроническими заболеваниями рекомендуется переждать жару дома. Такой же совет можно дать пожилым и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так же им рекомендуется постоянный прием препаратов, которые назначил участковый или лечащий врач. Кроме того, в наиболее жаркие дни и часы родителям следует уделять больше внимания детям – ведь солнечный и тепловой удар они могут получить гораздо быстрее, чем взрослые. Поэтому необходимо следить, чтобы они не перегревались на солнце, и чтобы у них под рукой всегда была жидкость для питья в достаточном количестве», – советует врач.

По словам медика, хорошо утоляет жажду квас, морс, зеленый чай и кипяченая вода с лимонным соком. А вот увлекаться минеральной водой не стоит. Организму, изнывающему от жары, будет очень сложно перерабатывать содержащиеся в ней соли и минералы. То же относится к кофе, чаю и другим напиткам, где содержится кофеин, значительно увеличивающий нагрузку на сердце, которому и так приходиться работать в жару в усиленном режиме. Потому в качестве альтернативы лучше использовать для питья обыкновенную пресную воду.

«Но еще опаснее для организма алкоголь. Обезвоживая организм и забирая из клеток так необходимую им в жару воду, он значительно увеличивает риск получения теплового или солнечного удара. Не рекомендуется во время сильной жары принимать и жирную и другую калорийную пищу, а также сильно соленое или перченое. Да и вообще лучше не переедать, ограничиться употреблением фруктов, овощей, кисломолочных и других легкоусвояемых продуктов», – рекомендует А. Лазарев.

Что надеть и чем прикрыться от жары

Одежда во время жары тоже имеет немаловажное значение. По словам А. Лазарева, она должна быть светлых тонов, чтобы меньше нагревалась на солнце и выполнена из натуральных тканей, которые хорошо проветриваются, впитывают пот и не затрудняют испарение влаги. Самый оптимальный вариант – хлопчатобумажная ткань. Но вполне подойдет лен, шерсть и другие естественные такни. А вот от синтетики лучше на время отказаться.

Крайне нежелательно ходить в жару с непокрытой головой, особенно детям. Благо сейчас предоставлен огромный выбор различных шляпок, панамок, кепок, бейсболок и т.п. Но лучше всего для защиты от солнца подойдет зонт. Ведь недаром изобрели его изначально именно для этих целей и лишь значительно позже стали использовать для защиты от дождя. Не помешают и солнцезащитные очки, которые не только помогут уберечь глаза от солнца, но и предотвратят появление морщинок вокруг глаз.

«Также во время сильной жары необходимо время от времени ополаскивать лицо холодной водой или отираться влажным платком. А если есть такая возможность – подержать несколько минут ноги в тазу с прохладной водой. Конечно, немалую помощь в борьбе с жарой окажет вентилятор или кондиционер. Но здесь следует помнить об осторожности. Ведь если выставить на кондиционере температуру в 16°С и расположиться прямо под ним, то можно не только ОРЗ, но и пневмонию заполучить. Поэтому кондиционер должен находиться как минимум в 3-х метрах от вас, а наилучшая температура комфорта составляет 21-22°С. Хотя и здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма отдельного человека», – заключил врач.

Владимир Демидов

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