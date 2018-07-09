До розыгрыша iPhone X от Zakon.kz осталась неделя
Три победителя определятся 17 июля 2018 года.
До конца чемпионата мира по футболу остается совсем немного, и Zakon.kz при спонсорской поддержке букмекерской конторы "Олимп" продолжает свой конкурс.
Чтобы получить шанс выиграть самый новый, самый мощный и самый популярный смартфон от Apple - iPhone X, всего то нужно быть подписчиком Zakon.kz в Instagram, Вконтакте или Одноклассниках.
Три социальные сети, три победителя, три обладателя нового iPhone X.
С самыми важными и интересными новостями с мундиаля вы можете ознакомиться в спецразделе wc2018.zakon.kz. Кроме того, вас ждут трансляции лучших матчей, бонусы, акции и прогнозы экспертов.
Напоминаем, что для участия в конкурсе Вам необходимо:
▪ Подписаться на наш официальный аккаунт - @zakon.kz
▪ Опубликовать в своем профиле конкурсную фотографию (репост или скриншот)
▪ Отметить @zakon.kz
▪ Написать под репостом страну, за которую болеешь на ЧМ и добавить к записи хэштег #wc2018zakonkz
1. Открыть общий доступ к профилю для проверки
2. В профиле участника должно быть как минимум 10 постов и 10 подписчиков (разница между первым и последним постом как минимум месяц)
3. Первый пост в аккаунте должен быть опубликован как минимум за 2 месяца до начала конкурса.
4. На фотографиях в аккаунте должен быть хозяин страницы.
5. Участником может стать только аккаунт человека (не допускаются аккаунты компаний, аккаунты созданные специально для конкурса(ов), фейковые аккаунты)!
Розыгрыш будет проведен в режиме Online 17 июля 2018 года в 13:00 по времени Астаны.
Победителя определим при помощи сайта giveaways.ru случайным образом!
После завершения розыгрыша мы напишем победителю в DIRECT.
Вконтакте
1. Подписаться на наш официальный аккаунт Вконтакте - https://vk.com/zakonkz
2. Сделать репост конкурсного поста на свою страницу и указать страну, за которую будете болеть на ЧМ.
3. Открыть общий доступ к странице (в профиле участника должна быть как минимум 1 реальная фотография и 10 друзей)
4. Личная фотография должна быть добавлена на страницу, минимум за 2 месяца до начала конкурса.
Победителя определят 17 июля 2018 года в 14:00 по времени Астаны, при помощи генератора случайных чисел RandStuff.ru.
Одноклассники
1. Подписаться на нашу официальную группу - https://ok.ru/zakon.kz
2. Поставить «класс» конкурсному посту и написать в комментариях за кого будете болеть на ЧМ
3. Сделать репост конкурсного поста на свою страницу.
4. Открыть общий доступ к странице (в профиле участника должна быть как минимум 1 реальная фотография и 10 друзей)
Победителя определят 17 июля 2018 года в 15:00 по времени Астаны с помощью генератора случайных чисел.
К участию в конкурсе допускаются только граждане Республики Казахстан.
Организаторы вправе внести изменения в условия конкурса.
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