В Атырауской области произошла массовая гибель рыбы
По предварительной версии рыба погибла из-за маловодной весны.
Фото : Экологическая вахта Санкт-Петербурга9 июля 2018, 21:22
Факт массовой гибели рыбы произошел в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Массовую гибель рыбы жители села Тургызба обнаружили в реке Жангылдыкол на береговой территории около 20 гектаров, протекающей в Жылыойском районе.
«Сразу же после поступления сигнала была создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и специалисты других ведомств, а также другие ответственные органы. По предварительной версии рыба погибла из-за того, что весна была маловодная, глубина воды в речке небольшая и она сильно прогрелась. Но точный ответ будет получен после того, как 10 июля члены комиссии проведут лабораторные исследования воды», - сообщили в акимате Жылыойского района.
В Атырауской области с начала июля установилась жаркая погода. В некоторых районах столбик термометра в тени поднимался до 45-46 градусов.
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