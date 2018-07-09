Женщина родила на алматинском вокзале

После отправления поезда со станции Чемолган у женщины начались предродовые схватки.

На железнодорожной станции Алматы-1 у одной из пассажирок родился первенец. Как отметили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», это уже третьи случай за этот год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник, 9 июля проводники поезда № 378 «Мангышлак-Алматы» помогли появиться на свет малышу пассажирки Сажиды Маликовой, которая следовала из Шымкента в Алматы.

«После отправления поезда со станции Чемолган у Сажиды начались предродовые схватки. Начальником поезда была вызвана бригада скорой помощи на станцию Алматы-1. Проводники Кахарман Дилимбетов и Бахытжан Жамантаев провели опрос пассажиров о наличии среди них медицинских работников. На просьбу откликнулась Алтынай Жапабаева, которая совместно с проводниками до приезда скорой помогла беременной женщине», - рассказали в ведомстве.

По прибытию, бригадой скорой медицинской помощи было принято решение о приеме родов в пассажирском вагоне на станции Алматы-1.

«Благодаря слаженности медицинских работников и поездной бригады роды прошли благополучно. Родилась здоровая девочка. Задержка поезда на станции Алматы-1 составила 40 минут. Это уже 3 ребенок в этом году, который появился на свет в пути следования пассажирского поезда», - отмечает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

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