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Эрдоган принёс президентскую присягу

В ходе президентских выборовх действующий глава государства набрал 52,59% голосов избирателей.

Фото : gazeta.ru10 июля 2018, 00:12

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, сообщает zakon.kz.

Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики.

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.

Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.


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