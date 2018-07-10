Эрдоган принёс президентскую присягу
В ходе президентских выборовх действующий глава государства набрал 52,59% голосов избирателей.
Фото : gazeta.ru10 июля 2018, 00:12
Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, сообщает zakon.kz.
Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики.
В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.
Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.
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