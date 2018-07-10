Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде

В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Мини-субмарина Илона Маска готова к спасению детей, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla сообщил в своем Twitter.

«Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она названа "Дикий вепрь" в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так прекрасен», — написал он.

8 июля Маск опубликовал видео с испытаний мини-подлодки. Тесты проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На кадрах показано, как один дайвер тянет субмарину за собой, пока другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру.

На данный момент успешно завершилась уже вторая фаза уникальной спасательной операции, вызволено восемь детей. В пещере остаются пятеро юношей.

Источник: Лента.ру

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