Первый Паралимпийский тренировочный центр в Казахстане оборудован компанией "МФитнес"

Услугами комплекса смогут воспользоваться не только спортсмены - паралимпийцы, но и люди с ограниченными возможностями.

4 июля Президент Нурсултан Назарбаев открыл первый Паралимпийский тренировочный центр в Астане. При строительстве комплекса, ведущие эксперты Международного Паралимпийского Комитета опирались на опыт работы международных спортивных центров для лиц с инвалидностью.

Тренировочный центр оснащен оборудованием по последнему слову техники, предоставленным компанией "МФитнес Казахстан" – дистрибьютором профессионального фитнес-оборудования. У гостей комплекса будет возможность тренироваться на спортивных тренажерах ведущего мирового бренда "Precor", заслужившим огромное доверие и широкое распространение в странах Европы, Америки и Азии.

В данный проект, площадью более 5 000 кв. м., было вложено 1,7 млрд. тенге. Услугами комплекса смогут воспользоваться не только спортсмены - паралимпийцы, но и люди с ограниченными возможностями.

"МФитнес" установил новейшие эллиптические кросс-тренажеры и адаптивное оборудование, которые интуитивно реагируют на движения тренирующегося человека и позволяют заниматься дольше и интенсивнее.

"Мы досконально изучили все физические потребности спортсменов и со всей серьёзностью подошли к подбору оборудования, соответствующего международным стандартам и технической спецификации, - отмечает директор компании "МФитнес" Роза Шарафутдинова. - Для нас было большой честью оборудовать Паралимпийский тренировочный центр, и наша компания благодарит руководство комплекса за оказанное доверие".

"МФитнес" — компания-дистрибьютор профессионального фитнес-оборудования, основанная в 1999 году командой опытных специалистов. Офисы компании расположены в США, России, Казахстане и Украине. Компания имеет собственное производство фитнес - оборудования торговой марки "Foreman" на территории Российской Федерации и в США.

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