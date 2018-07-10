Перемены в казахстанской армии: количество преступлений снизилось на 28%

В Генеральной прокуратуре РК сообщили о положительных изменениях в рядах казахстанских военных.

После ряда прокурорских проверок в вооруженных силах РК преступность снизилась на 28% (с 343 до 248 фактов), об этом рассказал генеральный прокурор страны Кайрат Кожамжаров, передает Zakon.kz.

Положительные изменения в армии также коснулись административных правонарушений - снижение на 45% (cо 170 до 94 случаев), гибели военнослужащих - на 24% (с 46 до 35), травматизма - на 16% (с 1085 до 910).

Восстановлены социальные права около 7 тысяч военнослужащих на получение компенсаций, жилья и коммунального обеспечения.

"Это направление является стратегически важным, поскольку от состояния законности зависит военная безопасность и обороноспособность государства", - подчеркнул Кожамжаров.

Кожамжаров поставил задачи перед новым главным военным прокурором по недопущению хищений при закупе военного имущества, профилактике фактов неуставных отношений и чистоте собственных рядов.

В ходе заседании коллегии по итогам работы Генеральной прокуратуры РК глава ведомства также рассказал об изменении Верховным судом 269 приговоров. Всего по протестам генерального прокурора снижены наказания более 200 лицам. В результате оправдано 12 человек, из них трое провели в колониях от 1 до 7 лет. 223 осужденным смягчены наказания.

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