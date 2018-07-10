Золотовалютные резервы Казахстана превысили 31 млрд долларов

Доля золотых резервов по итогам мая выросла до 42,9%.

Международные резервы Казахстана на конец мая 2018 года увеличились на 3,3%, составив 31,2 млрд долларов США (годом ранее - 30,2 млрд долларов). Данный прирост был сформирован за счет увеличения стоимости золотых резервов с 11,2 до 13,4 млрд долларов. В то же время активы в СКВ сократились с 19 до 17,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

В целом, в динамике последних 5 лет выявлен тренд на увеличение доли золота с 20,7% в мае 2013 до 42,9% в мае 2018, и сокращение доли активов в СКВ с 79,3% до 57,1% за аналогичный период.

Чистые золотовалютные резервы по итогам мая текущего года составили 30,7 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем годом ранее - 29,7 млрд долларов.

Активы Национального фонда РК в конце мая 2018 продолжили сокращение, начатое еще в 2015 году и составили 59,2 млрд долларов США. За год средства Нацфонда в иностранной валюте сократились на 6,1%, опустившись ниже значения 2013 года - 63,3 млрд долл. США.

За последние 4 года вследствие ежегодного уменьшения активов Нацфонда с максимального значения в 75,8 млрд долларов, объем активов сократился на 21,9% или 16,6 млрд долларов.

Международные резервы с учетом активов Нацфонда совокупно составили 90,4 млрд долларов, что на 3,1% меньше чем годом ранее - 93,2 млрд долларов.

Золотовалютные резервы в сумме с активами Нацфонда за последние 5 лет сократились на 1,4% (1,3 млрд долл. США).

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