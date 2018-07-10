Алматинцы сфотографировали пролетающую над городом ракету

Запуск ракетоносителя с космодрома "Байконур" можно было увидеть своими глазами около 4 утра.

10 июля с космодрома "Байконур" стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09". Старт состоялся в 03:51, всего через несколько минут пролетающую ракету можно было увидеть и в Алматы, передает Zakon.kz.

Алматинцы наблюдали полет ракеты приблизительно в пять часов утра. Полет летательного аппарата было видно невооруженным взглядом. Ракета оставила в небе огромный белый след.

Запуск "Союза" произвели со стартового комплекса ракеты-носителя "Союз" (площадка № 31) космодрома "Байконур" и прошел в штатном режиме. Запуск ТГК "Прогресс МС-09" осуществлен по программе Международной космической станции (МКС).

Цель полета: доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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