Казахстанские банки выходят на банковский рынок Узбекистана

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между Нацбанком РК и Центробанком Узбекистана.

Сегодня между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным банком Республики Узбекистан подписано Соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Как отмечено в сообщении финрегулятора, данное соглашение впервые в истории сотрудничества между двумя странами создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Республики Узбекистан, что в свою очередь способствует укреплению двустороннего банковского сотрудничества.

Согласно Соглашению Казахстан и Узбекистан в соответствии с национальными законодательствами будут осуществлять сотрудничество в форме обмена информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор двух государств, а также по вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора, в той мере, в которой это разрешено национальным законодательством.

В частности, казахстанским банкам предоставляется возможность на создание или приобретение трансграничного учреждения на территории Республики Узбекистан в случае соответствия необходимым требованиям, к которым относятся: наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн. евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и в размере 100 млрд. сум для трансграничного учреждения; а также - наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standard & Poor’s или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных Fitch Ratings, Мооdy’s.

Национальный Банк Республики Казахстан и Центральный банк Республики Узбекистан позитивно оценили достигнутое соглашение и выразили надежду, что документ будет способствовать укреплению добрососедского сотрудничества двух ведущих экономик Центральной Азии.

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