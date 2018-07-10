Определился состав казахстанской сборной по боксу на Азиатские игры

По мнению главного тренера национальной боксерской сборной, можно надеяться на 4 или 5 наград, в том числе на два золота.

Главный тренер национальной сборной по боксу Мырзагали Айтжанов назвал имена спортсменов, которые отправятся в Джакарту на Азиатские игры, проводимые с 18 августа по 2 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Казахстанский бокс у мужчин будут представлять:

в весе до 49 кг – Темиртас Жусупов,

52 кг – Азат Махметов,

56 кг – Кайрат Ералиев,

60 кг – Саматали Толтаев,

64 кг – Бекдаулет Ибрагимов,

69 кг – Асланбек Шымбергенов,

74 кг – Абильхан Аманкул.

Напомним, ранее стало известно, что в Азиатских играх-2018 не будут участвовать боксеры в весовых категориях до 81, 91 и свыше 91 килограмма.

«Этот состав утвержден тренерским советом на основании выступлений спортсменов на Кубке Президента и других турнирах. На Азиатские игры едут самые подготовленные боксеры. К сожалению, из-за того, что сократили число весовых категорий, наша команда лишится как минимум двух медалей. Но и в этом составе, я надеюсь, мы привезем домой 4 или 5 наград, в том числе два золота», – сказал М. Айтжанов.