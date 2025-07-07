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Спорт

В Казахстане определили состав сборной по боксу на ЧМ-2025

боксер, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 19:50 Фото: olympic.kz
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов подвел итоги выступления спортсменов на домашнем Кубке мира, сообщает Zakon.kz.

Интервью в Instagram опубликовала пресс-служба КФБ.

"Сами знаете, приехало много сильных боксеров. Каждый бой для наших ребят дался нелегко. У многих боксеров были травмы, но, несмотря на это, ребята приложили все усилия и добились побед. Еще будет уточнено, но думаю, что ребята, которые заняли первые места, поедут на чемпионат мира в Ливерпуле", – заявил Сатжанов.

Отметим, что среди мужчин на турнире World Boxing в Астане "золото" стране принесли Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (85 кг), Айбек Оралбай (90+ кг). Серебряным призером Кубка мира стал Нурбек Оралбай (80 кг). Бронзовые медали завоевали Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг).

Ранее сообщалось, что Узбекистан обошел Казахстан на Кубке мира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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