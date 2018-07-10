Из пещеры в Таиланде вывели всех детей
В данный момент они направляются в полевой госпиталь.
Фото : Royal Thai Navy / AP10 июля 2018, 17:06
Двенадцатый подросток и тренер вышли из пещеры в Таиланде, сообщает РИА Новости.
Группа спасателей с тренером и подростком вышла из пещеры в 17.43 по местному времени (16.43 по времени Астаны). В данный момент они направляются в полевой госпиталь.
В ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
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