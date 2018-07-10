Спецоперацию по задержанию вооруженных преступников провели в Алматы

В ходе обыска у задержанных изъяли пистолеты, карабин.

В Алматы в ходе спецоперации были задержаны несколько участников криминальной среды, передает Zakon.kz.

Некоторые жители Алматы в ночь с 28 на 29 июня стали свидетелями спецоперации, проводимой на улице Сатпаева, около отеля "Рахат Палас". Примыкающая к гостинице территория была оцеплена вооруженными людьми в масках. Рядом в арыке находились несколько помятых машин. По словам одного из очевидцев, люди в форме вытаскивали водителей и пассажиров из авто и задерживали их.

В КНБ РК сообщили, что в ту ночь были задержаны участники криминальной среды.

"В ночь с 28 на 29 июня текущего года сотрудниками ДКНБ по Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий (по ч.4 ст. 287 УК РК - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия) задержаны участники криминальной среды: К.С.(«Каба»), Е.А., Б.Б.(«Бапош») и 3.К. В ходе обыска задержанных лиц и осмотра автотранспортных средств у задержанных изъяты боеприпасы и пистолеты марок «ТТ», «Браунинг», травматический пистолет «Стражник МП 461», револьвер, карабин «Сайга», а также предположительно наркотические вещества", - сообщили в КНБ РК в ответе на официальный запрос.

Все задержанные с санкции Алмалинского районного суда города были помещены в следственный изолятор ДКНБ по Алматы сроком на 2 месяца.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Ирина Капитанова

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