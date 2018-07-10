Ряду министерств сократят финансирование бюджетных программ

К сокращению подлежит 16 млрд тенге.

Министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил список министерств, с которых предлагается сократить финансирование их бюджетных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бахытжан Абдирович (Сагинтаев - прим. агентства), во исполнение вашего поручения, данного месяц назад о перераспределении неосвоенных средств, нами был проведен анализ непринятых обязательств бюджетных программ. В результате предлагаем применить механизм сокращения до 10% от годовой суммы бюджетных программ, где не проведены конкурса в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства», - сказал Бахыт Султанов, выступая на заседании Правительства по итогам исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2018 года.

По его словам, к сокращению подлежит 16 млрд тенге. К примеру, Министерство обороны РК - 12,3 млрд тенге, Министерство сельского хозяйства РК - 1,9 млрд тенге, Министерство культуры и спорта РК - 116,9 млн тенге.

«До сих пор не проведены конкурсы по расходам, выделенным при весеннем уточнении бюджета», - подчеркнул министр.

Кроме этого, перераспределения 46 млрд тенге, попадающим в зону риска неосвоения, будут рассмотрены при предстоящем осеннем уточнении бюджета. «По ним доложим дополнительно в сентябре месяце», - сообщил Бахыт Султанов.

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