Трамп назвал Путина своим соперником

Ранее Трамп заявил, что запланированная на 16 июля в Хельсинки встреча с Путиным может оказаться самой простой частью его европейского турне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим соперником, пишет RT.

Как передаёт CNN, журналисты задали главе Белого дома вопрос, считает ли он Путина другом или врагом. На это Трамп ответил, что российский президент для него соперник.

Ранее Трамп заявил, что запланированная на 16 июля в Хельсинки встреча с Путиным может оказаться самой простой частью его европейского турне.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Сирия и Украина станут главными темами предстоящих переговоров.

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