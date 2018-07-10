Пьяная москвичка на три дня превратила дом в камеру пыток для 13-летней дочери

С места преступления следователи уже изъяли предполагаемые орудия истязаний — 11 ножей и четыре пары ножниц.

Столичные полицейские выясняют обстоятельства жуткой истории, произошедшей в одной из квартир жилого дома на улице Липчанского. Там 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения почти трое суток истязала свою 13-летнюю дочь. Пострадавшая школьница доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сейчас она в безопасности. Об этом пишет Лайф.

— У пациентки диагностированы многочисленные телесные повреждения, в том числе открытая травма груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу, — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

При осмотре квартиры, где содержалась девочка, следователи обнаружили и изъяли окровавленные наволочку и полотенце, а также предполагаемые орудия пыток — 11 ножей и четыре пары ножниц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О задержании женщины пока не сообщалось.

Ранее сообщалось о матери из Башкирии, которая до смерти забила четырёхлетнюю дочь из-за капризов и легла спать. А жительница Техаса попала в тюрьму по обвинению в попытке продать свою восьмилетнюю дочь на потеху педофилам.

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