Дорогая авария: Audi убила 57 овец и ранила пастуха

В Газахском районе Азербайджана отара овец вместе с пастухом стали жертвами дорожно-транспортного происшествия.

В понедельник, 9 июля, 57 овец стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане, передает Sputnik Казахстан.

Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел АР.

ДТП произошло на 480-м километре трассы Баку-Газах вблизи села Дашсалахлы Газахского района. По данным правоохранителей, автомобиль марки Audi протаранил стадо овец, переходивших проезжую часть.

В результате сбитых овец разбросало по обочинам дороги, где они остались умирать.

Кроме того, пострадал и сам пастух — местный житель Адыль Гулиев, переправлявший стадо через дорогу. Последнего госпитализировали с множественными травмами.

По данным МВД, установлена личность водителя Audi. Им оказался уроженец Шамкирского района Габиль Гусейнов.

По факту ведется разбирательство в Главном следственном управлении МВД.

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