«Реал» объявил об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус»
10 июля 2018, 21:45
Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.
Мадридский «Реал» объявил, что согласился отпустить нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», передает Eurosport.
Клуб отметил, что сделал это в ответ на просьбу и желание португальского игрока.
«Реал» всегда будет твоим домом», – говорится в сообщении на официальном сайте «сливочных».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.
В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.
Comunicado Oficial: Cristiano Ronaldo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 июля 2018 г.
???? https://t.co/nJiousygtF#RealMadrid pic.twitter.com/JwQqrrk0Wc
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