«Реал» объявил об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус»

10 июля 2018, 21:45

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.

Мадридский «Реал» объявил, что согласился отпустить нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», передает Eurosport.

Клуб отметил, что сделал это в ответ на просьбу и желание португальского игрока.

«Реал» всегда будет твоим домом», – говорится в сообщении на официальном сайте «сливочных».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.

В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.


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