Появились подробности о задержании талдыкорганца, взявшего сына в заложники

Мужчина угрожал поджечь пятилетнего ребенка.

Семейная драма в Талдыкоргане едва не закончилась трагедией. 41-летний мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал поджечь собственного сына. Полицейским пришлось развернуть целую спецоперацию по освобождению пятилетнего заложника, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В микрорайон «Жастар» с самого утра были стянуты силы полиции. Они отгоняли толпу зевак и журналистов. ЧП для города небывалое – в одной из квартир закрылся мужчина. Он держал в заложниках собственного пятилетнего сына. Новые детали приводят в ужас – мужчина облил ребенка какой-то жидкостью и грозится его поджечь.

Рассказывают, что все началось с бытовой ссоры. Крики и шум из квартиры услышали соседи. Они и вызвали полицию.

О мужчине известно немного. Местные говорят, тихий и спокойный, он никогда не привлекал внимания.

Полицейские развернули целую спецоперацию по освобождению ребенка. Сначала пытались с мужчиной поговорить, однако он не успокаивался. Обещал поджечь сына, если кто-то проникнет в квартиру. Никаких требований при этом обезумевший папаша не выдвигал. Тогда весь район обесточили, отключили газ и пошли на штурм.

Сергей Незнаев, руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области:

- Переговоры к положительному результату не привели. В связи с этим спецподразделением полиции около 13 часов 15 минут было принято решение о штурме. В результате оперативных действий полицейские освободили ребенка, который не получил никаких телесных повреждений.

Сейчас дебошир задержан и находится в полиции. Мотивы неадекватного поведения талдыкорганца выясняют следователи.

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