Костанайские спасатели из-за ЧП на воде усиливают работу на водоемах

С начала июля в Костанай погибли 5 человек.

В Костанайской области в связи с увеличением количества утонувших людей усиливается работа на водоемах, передаёт МИА «Казинформ».

«В текущем году на водоемах Костанайской области произошло 6 чрезвычайных ситуаций и происшествий, в результате которых утонуло 6 человек, в том числе 2 ребенка. В прошлом году за этот же период было 5 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2 с участием детей и подростков», - сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Азамат Оримбаев.

По его словам, в целях недопущения гибели людей на водоемах области в период купального сезона в этом году департаментом совместно с СРАОСО проводится комплекс мероприятий. В частности, акимам городов и районов, владельцам зон отдыха на водоемах, директорам детских лагерей направляются письма об ответственности за гибель людей (детей) на закрепленных акваториях, а также о необходимости оборудования мест отдыха на водоемах согласно требованиям правил безопасности.

«Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах и к работе в экстренном режиме в период купального сезона 2018 года были приведены в готовность силы и средства департамента, Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда (СРАОСО), подготовлены 7 единиц автомобильной и спасательной техники, 12 единиц плавательных средств, водолазное оборудование и снаряжение, созданы запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания. С 5 июня 2018 года и до конца купального сезона личный состав «СРАОСО» переведен на усиленный вариант несения службы», - пояснил А. Оримбаев.

Вместе с тем, департаментом организовано дежурство спасательных подразделений, определены места патрулирований на стихийных пляжах и необорудованных участках купания населения. За счет свободных смен спасательных подразделений для патрулирования водоемов создано 6 мобильных групп. «В местах массового купания граждан местной полицейской службой выставлено 2 круглосуточных патрульных наряда , 20 периодических, создано 15 спасательных постов численностью 21 человек», - заключил А. Оримбаев.

Напомним, только с начала июля в Костанай погибли 5 человек. Как сообщалось ранее, 6-летний ребенок и 22-летний парень утонули в Лисаковске и Карасу. Затем зафиксированы случаи гибели двоих мужчин на водоемах - в Рудном и Костанайском районе. Ещё более шокирующий случай произошёл в регионе на днях, когда мужчина, отдыхающий со своей семьёй на берегу реки, кинулся спасать трёх женщин, которые решили то ли фотографироваться, то ли купаться в неустановленном месте. Спасая их, мужчина погиб сам, на глазах жены и детей.

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