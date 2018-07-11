В Алматы вынесен второй приговор в отношении экс-госслужащего

Его снова осудили за получение взятки.

В Алмалинском районном суде оглашен приговор в отношении группы людей, занимавшейся махинациями с недвижимостью, ущерб от которых рядовым гражданам составил миллионы тенге. Среди осужденных и экс-госслужащий, получивший уже второй срок, передает Zakon.kz.

Всего, вместе с бывшими сотрудниками Департамента юстиции по Алматы Акбаевым и Чулембаевым, на скамье подсудимых было 17 человек. Их обвинили в мошенничестве, создании и участии в ОПГ, подделке документов, даче и получении взятки, злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и др.

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Материалы уголовного дела разделены на 7 эпизодов. Бывшие сотрудники Департамента юстиции по Алматы фигурируют в седьмом эпизоде.

Согласно версии следствия, в 2016 году был вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, который успел приобрести квартиру на полученные незаконным путем средства. В итоге недвижимость была отчуждена в пользу государства и на нее наложили арест. После приговора брат осужденного, подсудимый Сагдуллаев задался целью незаконно снять обременение с квартиры, чтобы потом продать ее. Он начал искать выходы на сотрудников Департамента юстиции по Алматы, чтобы осуществить задуманное.

Через участников ОПГ ему удалось выйти на подсудимого Султанбекова, работающего в Департаменте юстиции инспектором отдела регистрации юридических лиц. Султанбеков обратился к своему коллеге Чулембаеву который являлся ведущим специалистом отдела организации работы по регистрации прав на недвижимое имущество Департамента. Тот, в свою очередь, обратился к руководителю отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента Акбаеву. Последний за содействие в незаконном снятии обременения с квартиры попросил 5 000 долларов США в виде взятки. В конечном итоге с квартиры сняли обременение и ее продали за 30 394 000 тенге.

Приговором суда Чулембаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 ч.2 УК РК - посредничество во взяточничестве, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки, в размере 100 000 долларов США - 32 290 000 тенге, с пожизненным лишениемправа занимать должности на государственной службе.

Акбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.3 п.п.2,3 УК РК - получение взятки, и, с учетом приговора от 2017 года, осужден к 7,5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Султанбекова признали виновным по ст.368 ч.1 УК РК - посредничество во взяточничестве, и приговорен к наказанию 1 год 1 месяц 7 дней лишения свободы. С учетом того времени, которое он содержался под стражей, мужчина был освобожден в зале суда.

Что касается остальных эпизодов, то по версии следствия подсудимым Керовым была создана устойчивая преступная группа, которая совершила имущественные преступления с 2013 по 2016 годы.

Во всех эпизодах подсудимые обманным путем, входя в доверие к людям, при помощи нотариуса подделывали документы и присваивали дома и квартиры, затем продавали их.

Например, в одном из эпизодов мошенники при помощи поддельной доверенности присвоили квартиру мужчины, который находился в местах лишения свободы, и продали ее за 7 060 400 тенге.

Еще в одном эпизоде жертвой подсудимых стал мужчина, страдающий параноидальной шизофренией. У него было две квартиры, в одной жил сам, вторую сдавал. Подсудимые вошли в доверие к потерпевшему, вывезли его в Капшагай на время, пока занимались переоформлением квартир. Одну квартиру, сдаваемую, продать успели. А во время продажи второй квартиры соседи потерпевшего забили панику и обратились в органы с заявлением о его пропаже. Подсудимые были вынуждены вернуть человека домой.

Приговором суда подсудимые были признаны виновными и получили сроки от 2,6 до 8,5 лет лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Общая сумма, назначенная к выплате, составляет 84 279 400 тенге.

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