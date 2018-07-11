Мировая премьера одноактных балетов пройдет в «Астана Опера»

Абсолютно ни на что непохожая хореография именитых балетмейстеров, непременно, придется по вкусу любителям высокого искусства.

Последняя премьера пятого юбилейного театрального сезона «Астана Опера» пройдет 21 и 22 июля. Вниманию жителей и гостей столицы приготовили «Вечер современной хореографии». Удивительные истории о течении времени и о прекрасных влюбленных расскажут языком танца знаменитые во всем мире балетмейстеры-постановщики – Раймондо Ребек (Roul Raimondo Rebeck, Германия) и Ксения Зверева (Россия/Швеция).

Проект проходит при поддержке Министерства культуры и спорта РК к 20-летию Астаны.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», Народная артистка России Алтынай Асылмуратова продолжает пополнять репертуар столичного театра жемчужинами мировой хореографии. По инициативе А. Асылмуратовой публике представят уникальные новинки в мире балета. Абсолютно ни на что непохожая хореография именитых балетмейстеров, непременно, придется по вкусу любителям высокого искусства.

«Вечер современной хореографии» состоит из двух отделений. В одноактном балете Раймондо Ребека «Сколько длится Сейчас?» зрителей ждет философское размышление о времени и его отдельных моментах.

Сам хореограф рассказывает, что «Сейчас» может длиться в разные моменты жизни по-разному. Влюбленному кажется, что поцелуй длится вечность, воспоминания мук могут остаться навсегда или бесследно исчезнуть…

В балете Р. Ребека три пары танцовщиков символизируют жизнь человека на разных ее этапах. Талантливый хореограф совершает оригинальную попытку средствами хореографии исследовать время, его течение и восприятие.

Другой не менее яркий одноактный балет Ксении Зверевой «Sounds of Time» по мотивам либретто Адама Капанова «Воздушное кочевье», положен на музыку Актоты Раимкуловой. Сценография Риккардо Масирони.

В основе балета – история влюбленных, чьи отцы были обычными людьми, а матери – воздушными кочевницами. Главные герои Ансар и Нурия, сами того не ведая, обладают древней магией и оказываются в круговороте удивительных событий, где на их пути встречаются добро и зло, любовь и ненависть, самоотверженность и эгоизм. Однако, эта удивительная история, наполненная магией и духом времени, перенесется в другой, современный мир. Таинственные силы героев и волшебные амулеты обретут иные формы, а характеры и поступки героев станут узнаваемыми для сегодняшнего зрителя. Спектакль отобразит современный мир и его актуальные проблемы и взаимоотношения людей, разные слои общества и их ценности. И, тем самым, насыщенный сюжет балета, где переплетены миф и реальность, в итоге приведет к идеям, которые всегда были, есть и будут оставаться вне временного пространства.

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