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Страдающий ДЦП 14-летний подросток пропал в Костанае

Из-за болезни парень не разговаривает.

Фото : ДВД Костанайской области11 июля 2018, 11:53

Полиция Костаная разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

По данным полиции, 10 июля около 17.00 часов ушел из дома по пр. Аль-Фараби в районе «Центрального парка» в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся 14-летний Николай Шенкель. Подросток является инвалидом (ДЦП), не разговаривает.

Был одет в желтую футболку, джинсовые шорты синего цвета, кепку синего цвета, тапочки резиновые.

Если вы видели или знаете о местонахождении без вести пропавшего, просьба сообщить по указанным телефонам: 52-60-54, 54-46-10, 52-68-12, 52-68-39, 52-67-11, 8-705-441-28-86 или «102».


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