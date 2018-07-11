За концепцию нового генплана Туркестана разработчикам заплатят от 5 до 25 млн тенге

Лучшая концепция по разработке генплана определится с помощью международного конкурса.

Комиссия по организации и проведению конкурса на разработку концепции генерального плана по развитию города Туркестан объявила открытый Международный конкурс на лучшую концепцию генерального плана города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

Цель конкурса заключается в получении архитектурно-градостроительных решений генерального плана Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира, в которой будут предложены качественные решения по долгосрочному территориальному развитию города как областного центра, а также сохранению культурно-исторического наследия.

Сроки проведения Конкурса: с 11 июля по 11 августа 2018 года. Проведение выставки проектов, представленных на конкурс, состоится с 15 по 20 августа 2018 года в городе Туркестан.

Призовой фонд (без учета налогов) составляет 40,0 млн тенге, в том числе:

1 место – 25,0 млн тенге;

2 место – 10,0 млн тенге;

3 место – 5,0 млн тенге.

Сайт конкурса: Turkestangenplan.kz

В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и градостроители (физические и юридические лица). Заполнить форму регистрации можно здесь. Условия конкурса, техническое задание и другие исходные материалы будут направлены участникам на электронный адрес в течение одного дня после осуществления успешной регистрации.

Дополнительные вопросы можно отправлять на адреса: konkurs@turkestangenplan.kz; astanagenplan@mail.ru.

Координаторы проекта:

по вопросам регистрации на конкурс – Сагалова Толкын +7 701 537 20 50

по организационным вопросам – Кусаинова Гульнар Кабденовна, 8-701-599-71-86; 8 (717 2) 39-10-98, 39-11- 40;

по техническим вопросам – Кожансугиров Шингис, 8-707-119-70-30; 8-776-353-00-43; 8 (725 2) 24-74-08; Ерубаев Жумахан Абенович, 8-701-358-47-92, 8-705-897-75-61.

Организаторы конкурса: Комиссия и Акимат Туркестанской области

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