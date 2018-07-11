В Казахстане начнут убирать мусор по эстонскому примеру

Теперь инициаторы программы ищут людей для поддержки акции по очистке городов.

В Казахстане начинается акция по уборке мусора по примеру Эстонии. Об этом сообщили на первой международной конференции "Green Heroes" для стран Центральной Азии и Восточной Европы в Евразийском Национальном университете им. Л.Гумилева, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Сейчас организаторы акции собирают добровольцев в поддержку инициативы. Всего им требуется около 50 тысяч человек.

"Уже 10 лет в Эстонии идет эта акция (по уборке мусора). Это не только молодежь, люди разного возраста участвуют. Помню, когда был в первый раз день уборки, было много энтузиазма. Люди собрались, ехали на машинах убирать мусор у дорог. Главное, что смогли собрать 50 тысяч человек, которые в Эстонии составляют значительную часть всего населения. Это 4 процента. Такой энтузиазм показывает, что людям это нужно. Это не только уборка, чтобы сделать окружающую среду почище. Это еще чувство, что все вместе мы можем это сделать. Поэтому, так и называется "Let,s do it!". Это значит - "Давайте сделаем!". Очень важно то, что эта акция позволила собрать 10 тысяч тонн разного мусора. Можно только представить, сколько нужно было потратить государственных денег. С теми возможностями, которые мы тогда имели, наверное, мы убирали бы этот мусор несколько лет. А это было сделано за 5 часов. Это примерно то, как раньше люди сообща строили дома. А теперь собрали мусор. И еще - люди поняли, что мусор туда не попадает откуда-то, что мы сами производим этот мусор", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонии в РК Хейти Мяемеэ, приглашенный в качестве почетного гостя.

Посол также отметил, что в Эстонии в первую очередь нанесли все свалки мусора на карту в мобильном приложении, чтобы можно было найти эти свалки. Как подчеркивают организаторы этот опыт распространился на более, чем 120 стран мира.

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