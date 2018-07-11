Кладбище сгорело в Семее

Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнем и поджог.

Семейские пожарные потушили пожар на кладбище, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Возгорание произошло 10 июля на 6-ом километре Знаменской трассы. Огнем охватило сухую траву, после чего пламя перекинулось на деревянные конструкции могил, кресты, лавочки, столы и оградки. Пожарные прибыли за 5 минут после вызова и сразу подали два ствола с водой. Возгорание было ликвидировано за 1,5 часа.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнем и поджог. В ликвидации огня было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава службы пожаротушения.

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