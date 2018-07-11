Очередной факт интернет-мошенничества зарегистрирован в ЗКО

На этот раз жертвой обмана стал 64-летний житель Уральска.

Пенсионер из Уральска отдал мошенникам 17 000 тенге за якобы выигранный им телефон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

Как сообщили в полицейском ведомстве, 26 июня неизвестный мужчина, позвонив на телефон 64-летнего жителя Уральска, рассказал о том, что тот выиграл приз в виде сотового телефона. Пенсионер, поверив на слово незнакомцу, перевел 17000 тенге через терминал «Qivi-кошелек» на абонентский номер 87787091156. Так и не дождавшись обещанного телефона и поняв, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в полицию.

По данному факту УВД г.Уральск проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 190 УК (Мошенничество).

Существует и другой распространенный вид мошенничества. По бегущей строке телевидения идет объявление, что утеряны документы (на автомашину, удостоверение личности и т.д.) и указываются контактные телефоны. По ним производится звонок, неизвестное лицо сообщает, что данные документы он нашел и просит за это вознаграждение путем перевода денег через терминалы оплаты. Естественно, получив их, мошенник пропадает.

«Департамент внутренних дел предупреждает, что фантазии мошенников по поиску путей обмана многогранны, но винить стоит не только их. Практика показывает, что практически всегда, причиной обмана является беспечность и чрезмерная доверчивость самих граждан. Будьте бдительны!!!», – говорится в сообщении пресс-службы.

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