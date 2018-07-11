Кит Харингтон сообщил о финальных съемках «Игры престолов»

Премьера восьмой, заключительной части запланирована на весну 2019 года.

Съемки финального, восьмого сезона «Игры престолов» официально завершены. Об этом говорится на фан-странице Кита Харрингтона в Instagram, сообщает lenta.ru.

Публикация в соцсети - кадр со съемочной площадки, на котором позирует герой сериала на фоне горящей хижины. Пользователи отметили, что фото было сделано во время работы над пятым сезоном «Игры престолов».

8 июля о завершении своей работы в сериале объявила актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк. Месяцем ранее Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, опубликовала снимок своей татуировки, в которой обнаружили главный спойлер к сериалу.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

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