Биртанов: Будем узнавать при помощи смс - дошло ли лекарство до пациента

Глава Минздрава заверил, что дефицита лекарств после проведенных мероприятий по улучшению системы лекарственного обеспечения «не должно быть».

На пресс-конференции в рамках семинара-совещания в поликлинике №10 Астаны министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, как ведомство намерено улучшать систему лекарственного обеспечения граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Бесплатное лекарственное обеспечение. В начале этого года мы все: акиматы и мы столкнулись с очень серьезной проблемой - нехваткой лекарств. Почему? Потому что мы начали менять систему: мы начали уходить от децентрализованности к централизованности - это потребовало изменения нормативов, было позднее проведение закупа. Мы формировали остатки, и что мы увидели? Когда начался вал звонков, мы начали выборочно эти звонки обзванивать, у нас есть информационная система «Лекарственное обеспечение» - она много лет работает», - сказал он.

Как уточнил глава ведомства, все бесплатные рецепты числятся в этой системе.

«То есть врач выписывает, поликлиника выдает: 2,5 млн человек получают. База данных есть. Начали выборочно обзванивать, люди говорят: «Мы не получали», но при этом числятся, что получили. Соответственно, мы пошли с перекрестной проверкой, увидели, что вроде списано все, а в аптеках частных, которые участвовали в этой системе, остатки лежат на 4,5 млрд тенге», - констатировал Е. Биртанов.

После этого, по его словам, результаты проверок передали в прокуратуру.

«Чтобы они дальше определяли, это что - просто неумелое управление, списали раньше, чем выдали, или что-то другое, в том числе криминальные вещи. Но в этой части нам нужно все-таки сейчас очень важно завершить работу по цифровизации. Сегодня практически половину годовой потребности бесплатных лекарств "СК Фармация" отгрузил в регионы по тем заявкам, которые мы в прошлом году на бумаге получили», - сообщил он.

«В связи с тем, что мы увидели, что эти заявки не точны. Мы в июне-мае за подписью заместителей акимов получили уже, сколько нужно бесплатных лекарств и увидели - дефицит серьезный. На этот дефицит мы направили нашу экономию - 23 млрд тенге на дополнительный закуп. По идее, сейчас дефицита не должно быть», - подчеркнул министр.

В то же время глава Минздрава отметил, что в настоящее время ведомство разрабатывает информационную систему по обратной связи с населением. Цель этой работы - выяснить, доходят ли лекарства до конечного адресата.

«Мы сейчас дорабатываем систему, после получения бесплатных лекарств, бесплатных услуг, в том числе госпитализации, будет смс-оповещение приходить с ответной функцией «Подтверждаешь» - «Не подтверждаешь». Эта обратная связь многие вещи показывает», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана

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